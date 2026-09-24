Premian mejores obras en Festival de Tradiciones Campesinas en Cienfuegos

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Fiesta comunitaria devino el Festival de Tradiciones Campesinas en Cienfuegos durante el que fueron premiadas las mejores presentaciones de los concursantes, en el cierre del ciclo de similares eventos en las bases productivas anapistas.

Auspiciado por la cooperativa de créditos y servicios Manuel Ascunce, de la comunidad de Caunao, en la cabecera provincial, los anapistas mostraron obras representativas de la tradición cubana, que incluyeron platos típicos, repostería, canto, narración oral, maneras de vestir y sincretismo religioso.

Un jurado especializado evaluó el desempeño de las cooperativas sureñas en cuanto a modalidades culturales como rondas poéticas, controversias, tonadas campesinas, exposiciones culinarias, artesanales y de plantas ornamentales, manualidades, décimas murales y la Flor de Virama.

Liudmila Rodríguez Jiménez, miembro del Buró Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, agradeció a la Dirección de Cultura en Cienfuegos y a las juntas directivas de las cooperativas, por la organización de la actividad, a pesar de las dificultades actuales.

El Festival estuvo dedicado al centenario del natalicio del máximo líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, al aniversario 65 de la constitución de la ANAP y al 68 del Congreso Campesino en Armas.

La festividad cerró con la intervención de poetas locales como Jorge Sosa y Tania García, quienes cantaron a partir de pies forzados en homenaje al Comandante en Jefe y a la ANAP.