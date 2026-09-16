Sheinbaum encabezará desfile por el aniversario 216 de la Independencia de México

Compartir en

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los secretarios de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, y el de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, encabezarán el desfile conmemorativo del aniversario 216 del inicio de la Independencia de México, que además de contar con la participación de más de 15 mil integrantes de las fuerzas armadas y la presentación de los desarrollos tecnológicos en materia de armamento para la defensa de la seguridad nacional, será histórico ya que por primera vez 99 aeronaves sobrevolarán de manera simultánea la Plaza de la Constitución.

Para ello, desde la noche de ayer y madrugada de este miércoles, pilotos, soldados, marinos y guardias nacionales revisaban que sus uniformes, calzado e insignias estuvieran perfectas.

Durante más de mes y medio todos los participantes han ejecutado las maniobras que se realizarán en tierra y aire, el adiestramiento y planeación han sido detallados segundo a segundo, sobre todo por lo que refiere a la llamada parada aérea, que requiera de sincronización ya que sobre el Zócalo se presentarán 99 aeronaves (helicópteros y aviones) de distintas dimensiones y características, lo que implica que sus tripulaciones, controladores aéreos y organizadores estén concentrados cada instante.

Antes de la parada militar, se desarrollará un acto en el cual, a decir de fuentes federales, la presidenta Sheinbaum y los secretarios de Marina y Defensa hablarán de los resultados alcanzados, el desarrollo de las fuerzas armadas en el ámbito tecnológico, desarrollo de equipo, armamento y aprovechamiento de capacidades para combatir a los grupos delictivos.

En esta ocasión, señalaron los entrevistados, se espera que se emitan tres discursos: el de la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, y de los titulares de Defensa y Marina. Posteriormente comenzará el desfile.

Desde antes de las cinco de la mañana en las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de México ya se encuentran los más de 15 mil 400 elementos de las fuerzas armadas (más de 3 mil de la Armada de México, más de 12 mil efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea).

Asimismo, 400 caballos, 142 ejemplares caninos y 26 águilas que representan el honor y gallardía de los alumnos del Heroico Colegio Militar.

En tierra se podrán conocer los vehículos construidos por ingenieros militares mexicanos, especializados en la localización de minas personales y que son utilizados para prevenir que autoridades sean afectadas durante acciones de reconocimiento terrestre y de combate a los integrantes de grupos delictivos, ya que este tipo de armamento ha causado bajas para las fuerzas armadas.

También se presentarán carros temáticos en los que se podrá apreciar la manera en que se desarrollan acciones, por ejemplo, durante la puesta en marcha del Plan DN-III-E y de ayuda humanitaria.

Todo arrancará a las 10 de la mañana, mientras, alrededor de 200 personas, entre pilotos, controladores de vuelo y supervisores, estarán atentos a que todo salga conforme a lo planeado y 99 aeronaves sobrevueles el Zócalo de manera simultanea, deleitando a miles de asistentes que ya desde, en muchos casos, las cinco de la mañana busca un espacio para atestiguar el paso de la columna conmemorativa.