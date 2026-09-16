Díaz-Canel anuncia nuevo programa radial “Criterio Compartido”

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El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció hoy miércoles la próxima salida al aire de Criterio Compartido, un nuevo programa de radio dedicado al diálogo sobre la realidad del país.

El mandatario hizo el anuncio durante una visita esta mañana a Radio Rebelde, donde intercambió con trabajadores de la emisora.

Según informó la Presidencia de Cuba en sus redes sociales, el espacio estará concebido para dialogar sobre diferentes asuntos de la realidad cubana.

“El Jefe de Estado explicó que la idea es dialogar sobre los problemas del país, pero también sobre los avances en medio del feroz cerco imperial. Habló de presentar a compatriotas que inspiran e impresionan por su trabajo. Ellos le dan sentido al Sí se puede”, asegura la publicación.

Tomado de Cubadebate