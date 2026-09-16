Cienfuegos celebra Día Mundial del Pelo Afro

Compartir en

Con un encuentro en la escuela primaria Camilo Cienfuegos, concluye este martes la jornada «La Descolonización del cuerpo: praxis política y pedagógica», que desde el pasado viernes once acontece en la Perla del Sur en conmemoración cada 15 de septiembre del Día Internacional del Pelo Afro.

La jornada abrió con la conferencia “El cabello como archivo histórico y político: el pelo afro”, a cargo de la Doctora en Ciencias Haydée Rodríguez Leyva, coordinadora del Movimiento Cultural Sur en el territorio.

«Si hoy celebramos, es porque fuimos capaces de juntar las manos, las memorias y las voluntades. Esta Jornada no es el logro de una persona: es el latido colectivo de quienes nos negamos al olvido, de quienes entendemos que la cultura es cobijo y que la piel, el cabello y el origen son son mapas de dignidad que merecen ser honrados», afirma la también fundadora de la cátedra Nelson Mandela de Estudios sobre África.

Igualmente se desarrolló la Mesa de Discusión sobre Feminismo Negro, con la participación de la Doctora en Ciencias Nereyda Moya Padilla, profesora de la Universidad de Cienfuegos, y profesionales de la Comunicación en la provincia.

«Cienfuegos hoy se viste de colores, de trenzas, de afros al viento y de voces que no se callan. Porque reivindicar el pelo afro es reivindicar la libertad. Y reivindicar el feminismo negro es reivindicar la vida entera», expresa la Licenciada Maxlenin Rodríguez Jiménez, Gestora de Comunicación y Marketing y divulgadora de Movimiento Cultural Sur y Articulación Afrofeminista.

En estos intercambios, también se conoció de emprendimientos que tratan el cabello afro desde la estética y la cultura, como el proyecto AfroZuri, de Claudia Beatriz Leonard López, y Afro Roots by Thompson, de la joven Amanda Thompson García.

«Creé el proyecto AfroZuri para brindar atención, orientación y cuidados adecuados al cabello texturizado en un espacio donde cada persona se sienta aceptada y bonita. Surge luego de pasar mi transición y armar mi cabello natural. De ahí el deseo de crear una comunidad que aprenda a valorar su textura, su historia y su identidad.», explica Leonard López. «Le puse este nombre porque AfroZuri representa nuestro cabello, nuestras raíces y nuestra cultura. Y Zuri significa hermosa en el lenguaje africano. El nombre tiene un significado muy especial».

«Afro Roots representa nuestras raíces, nuestra identidad y nuestra conexión con la cultura afro», asevera Thompson García. «Y Thompson es el apellido de mis ancestros de origen jamaicano, una herencia familiar que forma parte de mi historia y que quise llevar conmigo en este proceso. Por eso, Afro Roots By Thompson no es solamente el nombre de un salón, es una manera de llevar mis raíces conmigo y convertirlas en algo que pueda compartir con otras personas».

La jornada incluyó también intervenciones en medios de comunicación locales. El sábado 12 de septiembre, participaron en el programa radial “Con Todo Detalle”, de Radio Ciudad del Mar, bajo el tema “La memoria viva del Pelo Afro: Rizos e historia”.

Un día de origen británico con resonancia global

El Día Mundial del Pelo Afro fue una iniciativa de la activista y divulgadora afrodescendiente Michelle De León, productora de televisión y defensora de la paz. Su origen se remonta a los reportes, en Inglaterra, de medidas adoptadas por algunas escuelas que impedían la entrada a estudiantes que no llevaran el pelo alisado o en trenzas. El debate llegó al parlamento británico y, aunque no se aprobó ninguna moción, la discusión quedó instalada y al año siguiente surgió el World Afro Day.

Tomado del Telecentro Perlavisión