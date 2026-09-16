Cienfuegos / Salud

Refuerzan atención primaria de la Salud en Palmira con nuevos profesionales

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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El municipio cienfueguero de Palmira recibió siete médicos recién graduados y otros profesionales de la salud, quienes contribuirán a fortalecer la atención primaria en ese territorio.

Yanaisy Delgado Padrón, jefa de la Sección Docente en la Dirección General de Salud Pública, informó que los jóvenes iniciaron el primero de septiembre un curso introductorio de tres semanas, impartido por especialistas de los equipos básicos de salud.

Asimismo, amplió que el grupo recibido está integrado también por una licenciada en Imagenología, tres estomatólogos y una licenciada en Nutrición y a la actividad se incorporan los profesionales de San Fernando de Camarones, del equipo joven algunos llegarán a las zonas rurales.

Durante el proceso de inserción, los recién graduados cuentan con el acompañamiento de tutores y participan en guardias médicas, consultas y actividades comunitarias.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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