Refuerzan atención primaria de la Salud en Palmira con nuevos profesionales

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El municipio cienfueguero de Palmira recibió siete médicos recién graduados y otros profesionales de la salud, quienes contribuirán a fortalecer la atención primaria en ese territorio.

Yanaisy Delgado Padrón, jefa de la Sección Docente en la Dirección General de Salud Pública, informó que los jóvenes iniciaron el primero de septiembre un curso introductorio de tres semanas, impartido por especialistas de los equipos básicos de salud.

Asimismo, amplió que el grupo recibido está integrado también por una licenciada en Imagenología, tres estomatólogos y una licenciada en Nutrición y a la actividad se incorporan los profesionales de San Fernando de Camarones, del equipo joven algunos llegarán a las zonas rurales.

Durante el proceso de inserción, los recién graduados cuentan con el acompañamiento de tutores y participan en guardias médicas, consultas y actividades comunitarias.