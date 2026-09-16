Un escudo que nos protege a todos

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Cada 16 de septiembre, el mundo recuerda una de las victorias más importantes de la cooperación internacional: la firma del Protocolo de Montreal, en 1987, para proteger la capa de ozono. Ese fino escudo de gas en la atmósfera terrestre absorbe los rayos ultravioleta del sol y ayuda a preservar toda la vida en el planeta.

La conmemoración de este Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono es una invitación a reflexionar sobre cómo la acción coordinada de los Estados, la ciencia y la conciencia ciudadana pueden revertir daños que parecían irreversibles.

Gracias a esas medidas, hoy sabemos que la capa de ozono se está recuperando lentamente, y los expertos estiman que en unos cuarenta años podría estar completamente restaurada. Un logro que demuestra que cuando la humanidad se pone de acuerdo, es capaz de proteger su propio hogar.

Pero el mensaje va más allá del éxito del protocolo. Nos recuerda que los grandes retos ambientales —el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación— también exigen respuestas globales, basadas en la evidencia y en el compromiso de todos.

Cuidar la capa de ozono es, en el fondo, cuidarnos a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Cada acción cuenta: desde el uso responsable de refrigerantes y aerosoles hasta la promoción de tecnologías más limpias y sostenibles.

En un momento en que el planeta sigue enfrentando presiones sin precedentes, esta fecha nos invita a renovar el compromiso de proteger la atmósfera, reducir el uso de sustancias nocivas y asumir que la salud del planeta es, ante todo, una cuestión de responsabilidad compartida.

Porque lo que está en juego no es solo un gas en la estratosfera, sino la posibilidad de seguir viviendo en un mundo habitable.