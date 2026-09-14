Centro Regional de la Enseñanza Artística Olga Alonso de Villa Clara, acoge intercambio para fortalecer la enseñanza 

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La Escuela de Arte Olga Alonso acogió un intercambio de saberes entre representantes del sector cultural de dos provincias del centro del país Villa Clara y Cienfuegos, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la entrega pedagógica y el desarrollo de la enseñanza artística tras el proceso de desconcentración.

La jornada reunió a directivos, especialistas y colectivos vinculados a la formación artística, con el propósito de analizar experiencias, identificar necesidades y establecer estrategias de trabajo que contribuyan a elevar la calidad del proceso docente educativo.

En el encuentro estuvieron representadas las máximas autoridades de Cultura de ambas provincias, entre ellas Alicia Martínez Lecuona y Seguey Pérez, quienes acompañaron los debates y la proyección de acciones conjuntas en beneficio de la preparación de las nuevas generaciones de creadores.

Durante el intercambio se destacó que garantizar el desarrollo de la enseñanza artística constituye una responsabilidad compartida de las instituciones culturales, los educadores, las familias y la sociedad. Desde estas escuelas se forman los futuros artistas cubanos, llamados a preservar la identidad nacional, defender las tradiciones y enriquecer la vida cultural de las comunidades.

Las experiencias compartidas permitieron definir líneas de trabajo encaminadas a consolidar la colaboración interprovincial, mejorar el acompañamiento metodológico a los docentes y favorecer una atención más integral a los estudiantes de las diferentes manifestaciones artísticas.

El encuentro fue valorado como un espacio fructífero de concertación y aprendizaje colectivo, la cooperación entre ambos territorios se ratificó como una fortaleza para el desarrollo cultural del centro de Cuba, al propiciar la articulación de esfuerzos, recursos y capacidades en función de una enseñanza artística más sólida y comprometida con el futuro.

La Escuela de Arte Olga Alonso reafirma, de esta manera, su papel como institución esencial en la formación de jóvenes talentos y en la defensa de una cultura cubana viva, diversa y en constante crecimiento.