Díaz-Canel en Alamar Este: la primera prioridad sigue siendo la defensa

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El Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó como de calidad y profundo el trabajo que desarrolla el Consejo de Defensa de Zona de Alamar Este en la organización y preparación de las fuerzas y medios para la defensa y la protección de la población.

La amenaza de agresión se mantiene; esta semana continuaron las declaraciones ofensivas del gobierno de Estados Unidos y su secretario de Estado contra nuestro país, por lo que la primera prioridad sigue siendo la defensa, ratificó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República.

Este viernes, en el Día Nacional de la Defensa correspondiente a la semana, acompañaron al Presidente otros miembros del CDN, entre ellos los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido.

Participaron los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las FAR y del Minint, respectivamente; el general de División Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, todos miembros del Buró Político; y el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial, entre otros jefes y oficiales.

Díaz-Canel Bermúdez indagó sobre varios temas de la comunidad e insistió en los ejercicios prácticos de la población que vive en esta zona de defensa, con eje en Micro X, para que conozca dónde se protege, cómo se acude a esos lugares y otras cuestiones relativas a su protección.

En un área de algo más de nueve kilómetros cuadrados donde viven cerca de 36 000 personas, la zona de defensa Alamar Este cuenta con más de 40 brigadas de producción y defensa (BPD), por circunscripciones y centros económicos y sociales. Avanza en la organización y preparación de sus fuerzas, entre otras que intervienen en caso de que el enemigo intente invadirnos, y en las que el pueblo es el protagonista.

Ernesto Cruz Rivero, presidente de este CDZ, detalló elementos sobre la organización del aviso y la protección de la población, el estado de completamiento de las plantillas y otras tareas vinculadas directamente a la defensa.

Abundó en los avances en la implementación de otras acciones en el ámbito económico, social y comunicacional; la producción de alimentos, para lo cual disponen de 85 hectáreas de tierra y las actividades de la cooperativa agropecuaria que hay en la zona, en lo que se incluyen, además, los aportes de patios y parcelas.

Según el concepto del país de trabajar con las estructuras organizativas para tiempo de guerra en tiempos de paz, dar respuesta a problemas desde las propias comunidades, el CDZ de Alamar Este promueve el funcionamiento y ampliación del servicio de caja extra para el pago a jubilados y pensionados en dependencias estatales y negocios privados, y la recogida y deposición de los desechos sólidos urbanos en los puntos establecidos, además de insistir en la participación comunitaria en la higiene de la barriada.

Sobre el abasto de agua, una problemática principal en la localidad, cuya solución será progresiva a medida que avanza el programa que lleva de la mano la dirección del país para dar respuesta a este servicio en la capital, en Alamar Este se ha asumido por parte de la comunidad la supresión de algunos salideros, entre otras iniciativas que pueden hacerse localmente.

En el ámbito del trabajo político e ideológico, Cruz Rivero, presidente del Consejo de Defensa de Zona de Alamar Este, informó sobre las acciones de la Red Juvenil Comunitaria, la atención a planteamientos e inquietudes de la población, el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, y el amplio impacto que está teniendo el movimiento Mi Barrio por la Patria, liderado por los delegados del Poder Popular en cada circunscripción.

En las conclusiones del intercambio, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó, entre otras temáticas, la importancia del desarrollo e implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas, que requieren de la participación activa y protagónica de la población en las comunidades.

Tomado de Cubadebate