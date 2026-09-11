¿Cuánto le está costando el bloqueo a Cuba en su año más duro?

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Es 6 de abril. Un subsecretario de Estado escribe un memorando. Habla de privación y de deseo. Dice que hay que actuar rápido, ser hábil y discreto; quitarle a Cuba el dinero y los suministros. Dice, con la frialdad de quien no va a ensuciarse las manos: provocar hambre y desesperación. También el derrocamiento del Gobierno.

Sesenta y seis años después, alguien firma otro papel. No se llama memorando, sino orden ejecutiva. No habla de hambre. Ahora son aranceles. No menciona la desesperación, pero se refiere a una “amenaza inusual y extraordinaria” proveniente de un archipiélago—de poco más de cien mil kilómetros cuadrados— frente a la primera potencia del planeta.

El resultado es bastante similar: el barco que no llega, la fábrica que no logra echar a andar, el niño que espera una cirugía, el anciano que no recibe el tratamiento que necesita.

Crisis, al fin y al cabo.

Este año ha sido, sin lugar a dudas, para mirar de frente al bloqueo. Se convirtió en una de las cosas más tangibles que atraviesan la vida cotidiana, de una punta a la otra del país: las largas jornadas de apagón, el difícil acceso al agua, la falta de lo elemental…

Y detrás de muchas de esas carencias hay una palabra que se repite: combustible.

En el primer semestre de este año llegó a Cuba un solo barco de crudo. Traía 100 000 toneladas, en calidad de ayuda humanitaria rusa.

100 000 toneladas suena a mucho, hasta que se le pone al lado la otra cifra: 2 667 800 toneladas de combustible que faltaron respecto a lo planificado.

El barco solidario cabe, entero, veintiséis veces dentro del hueco que dejó ese déficit.

Y sigue faltando combustible.

El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha mencionado que “muchas comunidades del país han experimentado apagones de más de 30 horas continuas”.

Por otra parte, la lista de espera quirúrgica nacional alcanza los 100 000 pacientes, de los cuales 12 000 son niños.

Si se tomaran de la mano, uno detrás del otro, formarían una fila de varios kilómetros.

Más allá de los números

Cuenta la doctora Yudmila Rodríguez Verdecia, jefa de anestesia y de un quirófano obstétrico:

“Ante una emergencia eléctrica, un apagón, se desconecta completamente toda la unidad. Nos quedamos en total penumbra”.

No hay manera de parar una cesárea a la mitad. El cuerpo abierto no espera a que vuelva la corriente. Así que la doctora sigue. Y el quirófano sigue.

“Hay que continuar la cirugía porque el acto quirúrgico no se puede detener. Hemos tenido que continuar operando con la luz de los celulares”.

Después llega el auxiliar de oxígeno. La máquina de anestesia que se apagó por completo. “Nos quedamos absolutamente sin ninguna monitorización”.

Y aun así, en algún lugar de esa penumbra, un niño nace.

Entre 300 y 400 niños y adolescentes cubanos son diagnosticados con cáncer cada año, según cifras citadas en el informe presentado en los últimos días, en virtud de la resolución A/RES/80/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloque económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Sus tratamientos dependen de equipos de alto consumo eléctrico y de medicamentos —varios de ellos producidos por farmacéuticas estadounidenses, entre estos pemetrexed, palbociclib, brentuximab vedotin, pembrolizumab y nivolumab— cuya adquisición se ve afectada por las restricciones del bloqueo.

Breve inventario



Trescientos de los 395 medicamentos que Cuba produce dentro de su cuadro básico de salud no están.

No hay materia prima, no hay insumo, no hay manera. Dos audiómetros funcionando de los dieciséis que existen en las provincias. Los otros catorce, mudos.

Veintiuna máquinas Braille sin posibilidad de reparación en todo el país. Sesenta y tres serían necesarias. Los dedos que iban a leer con ellas siguen esperando.

Treinta y nueve implantes cocleares con el molde roto o sin batería, de los 259 que hay repartidos entre niños que ya habían aprendido, gracias a ellos, a distinguir una voz de un silencio. Torres de endoscopia que no se pueden comprar.

Bombas cardíacas que no llegan.

Un reactivo, la fitohemaglutinina, necesario para saber si un recién nacido presenta una determinada malformación y que en 2025 no estuvo disponible para 140 bebés que lo necesitaban.

La lista podría seguir, pero hay carencias que no caben en un inventario.

Tomado de Cubadebate