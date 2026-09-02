Chequea presidente cubano el aseguramiento de las fuentes de abasto de agua en La Habana

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En los tiempos de crisis energética que sufre Cuba como consecuencia del bloqueo recrudecido del gobierno de los Estados Unidos, y del cerco petrolero que ha hecho más difícil la vida desde hace más de 200 días ya, el acceso al agua es uno de los reclamos más recurrentes de la población.

Es por eso que a la agenda de la dirección del país se ha sumado el análisis sobre cómo distribuir el preciado líquido. Y es por eso que este martes en la tarde, desde el Palacio de la Revolución, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a directivos y expertos relacionados con el sector hidráulico y de la generación eléctrica, para dar seguimiento a un tema tan urgente como el aseguramiento de las fuentes de abasto de ese recurso en La Habana.

Tres temas fundamentales guiaron parte de las reflexiones de la tarde: el aseguramiento del abasto a partir de grupos electrógenos; el necesario mantenimiento a las redes eléctricas asociadas al vital servicio; así como la independencia energética que haga posible la distribución del agua.

Durante la reunión se informó que para el respaldo de las primeras 29 fuentes de abasto e impulsores seleccionados,se mueven grupos electrógenos de la generación distribuida. Casi 70 sitios han sido visitados hasta la fecha, para evaluar sobre el terreno cómo puede asegurarse el bombeo del agua. Y a punto de partida de las acciones que se van tomando, se espera que en los próximos meses se vaya marcando un momento de cambio en la crítica situación de hoy.

Para mejorar el servicio de abasto de agua a la capital -que se divide en cuatro grupos fundamentales- las autoridades competentes están poniendo especial énfasis -y de eso se habló durante la reunión- en las Fuentes Renovables de Energía (FRE). Entre las acciones trazadas se incluye, entre otras, la instalación de complejos solares; disponer de parques fotovoltaicos en importantes fuentes de abasto; e instalar sistemas de acumulación de energía en impulsores relevantes.

La viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh mencionó premisas clave que van más allá del aseguramiento de la energía: en tal sentido hizo alusión a una labor rigurosa con las válvulas, a eliminar salideros, a proteger cada equipo, así como a garantizar la capacitación de los operarios implicados. Se trata, dijo, de un trabajo conciso, “al que le vamos a dar seguimiento”.

Para mejorar el servicio de abasto de agua a la capital -que se divide en cuatro grupos fundamentales- las autoridades competentes están poniendo especial énfasis -y de eso se habló durante la reunión- en las Fuentes Renovables de Energía (FRE). Entre las acciones trazadas se incluye, entre otras, la instalación de complejos solares; disponer de parques fotovoltaicos en importantes fuentes de abasto; e instalar sistemas de acumulación de energía en impulsores relevantes.

Un tema tan sensible como el de este martes tendrá chequeos frecuentes. Así lo afirmó el Presidente Díaz-Canel Bermúdez, quien ya en días pasados estuvo en el municipio de Boyeros, donde se ubica la fuente de Paso Seco -punto estratégico para el abasto de agua, fundamentalmente hacia el sur y centro de la capital cubana, el cual está siendo objeto de un fuerte trabajo de mantenimiento y recuperación-.

Tomado de Cubadebate