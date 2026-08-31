Ariel Moreno Yero: compromiso con la EJT

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El teniente coronel Ariel Moreno Yero, jefe del grupo de trabajo del jefe del ejército en la tarea que se encargó de constituir la Unidad Cañera para la siembra y producción de caña en Laos, es un ejemplo de constancia y sentido del deber.

Natural de Camagüey, no dudó un segundo en trasladarse hacia la zona rural de Rodas para comenzar a cumplir la tarea señalada. Incrementar la producción de azúcar es, sin dudas, su propósito al igual que el del resto de los que allí laboran como parte del Ejército Juvenil del Trabajo.

«A la EJT debo todo. Comencé después de haber terminado mis niveles de preuniversitario. Inicié en el Plan Turquino en 1987, y allí, como soldado, desde temprano me desempeñé como dirigente juvenil.

«Posteriormente, en el primer año, fuimos a un curso y nos formamos; nos captaron para prepararnos como oficiales, y lo logramos. Hicimos una buena carrera y hasta el 2022, en Ciego, terminamos nuestra tarea, donde estuvimos durante tres años».

Bien es cierto que cuando se siente auténtica devoción por lo que se hace, el deber está por encima de todo. Por eso, no dudó en acudir a un nuevo llamado.

«Después de tres años y unos meses desvinculados de la tarea, nos llamaron para asumir esta responsabilidad en Cienfuegos, y aquí estamos, tratando de poner toda nuestra experiencia y empeño en lograr los resultados que se necesitan».

Hoy, se siente como uno más y recuerda sus tiempos de juventud y años de entrega. Sabe que cuando el ímpetu de los albores se une a la experiencia, los resultados pueden ser maravillosos.