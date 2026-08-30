Cienfuegos cierra su fiesta literaria entre mar, memoria y Rusia como invitada

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Desde la céntrica intersección de Prado y Boulevard, Cienfuegos despidió este domingo la 34 edición local de la Feria Internacional del Libro, una cita que este año tuvo un sabor especial: El Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la presencia de Rusia como país invitado de Honor, y el merecido homenaje a la escritora cumanayagüense Magalis Ojedas Pozo.

La clausura convirtió la tarde en un escenario de múltiples voces. El concierto de Ariel Barreiro y Nelson Valdés puso música a las palabras, mientras que la contra lectura del poeta Marcos David Fernández, conocido como el Kikiri de Cisnero, sacudió el ambiente con su verso irreverente y certero.

Entre escritores, libreros, lectores, poetas y narradores orales, la versión cienfueguera de esta fiesta literaria encontró su punto culminante. La jornada contó con la presencia de Yasel Toledo Garnache , periodista, escritor y Presidente Nacional de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), quien compartió espacio con Analay Juvier Águila, Directora Provincial del Centro del Libro y la Literatura, y Danaysi Brito Hernández, presidenta de la AHS en esta centro-sur ciudad de Cuba.

Fue una tarde con sabor a letra, cuentos y tinta de impresión. El olor a libro fresco se fundió con el característico aroma a mar de la Perla del Sur, cerrando así un capítulo donde la literatura demostró, una vez más, que es puente entre generaciones y naciones. Es la literatura el abrazo de una ciudad que con dos editoriales logra una feria en tiempos difíciles para no dejar morir el arte de los libros y las Letras .