Sobre el impacto en el Banco de Crédito y Comercio de las transformaciones en la banca cubana, dialoga en el Triángulo de la confianza Anay Terry Tejeda, comunicadora de esa entidad en Cienfuegos.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →