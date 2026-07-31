Díaz-Canel: Transformaciones económicas son decisión soberana de Cuba

«Son el blindaje jurídico al heroísmo cotidiano de nuestro pueblo. No son normas frías, son el motor de las transformaciones necesarias para la prosperidad», expresó el jefe de Estado.

El presidente cubano enfatizó que las normativas aprobadas «representan el equilibrio necesario para preservar las conquistas sociales que nos definen como revolución, mientras abrimos espacios a la iniciativa y a la creatividad que necesita la economía cubana para prosperar».

«Es, en definitiva, lo que Fidel (Castro) llamó: cambiar todo lo que debe ser cambiado», sentenció.

Díaz-Canel explicó que si se trabaja bien, «podemos reactivar de inmediato un grupo de producciones y servicios que tributan directamente al pueblo, con una mayor oferta y una mejor relación entre salario y precios, así como incrementar las exportaciones y los tan necesarios ingresos en divisas».

El mandatario ratificó que estas transformaciones buscan propiciar incentivos a las inversiones, a las asociaciones económicas entre el sector estatal, el privado y el cooperativo, y alianzas que permitan aprovechar capacidades y potencialidades.

«Todo este esfuerzo legislativo sería letra muerta sin el heroísmo cotidiano del pueblo al que pertenecemos», concluyó el presidente.