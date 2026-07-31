Cuba

Díaz-Canel: Transformaciones económicas son decisión soberana de Cuba

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó en la clausura del séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que las transformaciones económicas y sociales aprobadas son el fruto de una decisión soberana de Cuba.
El mandatario subrayó ante los diputados que las nuevas medidas «no responden a ningún tipo de exigencia derivada del proceso de conversaciones con Estados Unidos».
Díaz-Canel señaló que la Asamblea ha dado pasos fundamentales para aprobar normativas jurídicas que respaldan más de 120 transformaciones en marcha, y destacó que «la aprobación e implementación inmediata de estas normas reporta al principio de construirlo todo con seguridad jurídica».

«Son el blindaje jurídico al heroísmo cotidiano de nuestro pueblo. No son normas frías, son el motor de las transformaciones necesarias para la prosperidad», expresó el jefe de Estado.

El presidente cubano enfatizó que las normativas aprobadas «representan el equilibrio necesario para preservar las conquistas sociales que nos definen como revolución, mientras abrimos espacios a la iniciativa y a la creatividad que necesita la economía cubana para prosperar».

«Es, en definitiva, lo que Fidel (Castro) llamó: cambiar todo lo que debe ser cambiado», sentenció.

Díaz-Canel explicó que si se trabaja bien, «podemos reactivar de inmediato un grupo de producciones y servicios que tributan directamente al pueblo, con una mayor oferta y una mejor relación entre salario y precios, así como incrementar las exportaciones y los tan necesarios ingresos en divisas».

El mandatario ratificó que estas transformaciones buscan propiciar incentivos a las inversiones, a las asociaciones económicas entre el sector estatal, el privado y el cooperativo, y alianzas que permitan aprovechar capacidades y potencialidades.

«Todo este esfuerzo legislativo sería letra muerta sin el heroísmo cotidiano del pueblo al que pertenecemos», concluyó el presidente.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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