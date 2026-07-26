Raúl Castro reconoce a Pinar del por día de la Rebeldía Nacional

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El general de Ejército Raúl Castro reconoció al pueblo de la occidental provincia cubana de Pinar del Río por ser la sede del acto central del Día de la Rebeldía Nacional.

“Reciban este 26 de julio el cariño y mi reconocimiento por haber ganado, con su esfuerzo, consagración a la causa revolucionaria y trabajo creador, el gran honor de ser la sede del acto central por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes”, escribió el líder de la Revolución cubana en un mensaje.

Desde la Plaza de la Revolución de Pinar del Río, la isla caribeña conmemoró la fecha, considerada el motor inicial que despertó la conciencia nacional y dio paso a la Revolución Socialista que triunfó el 1º de enero de 1959.

El acto, presidido por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y las máximas autoridades del país, tuvo como motivación especial la celebración del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Díaz-Canel afirmó que Cuba libra “una batalla histórica, un nuevo Moncada” contra la política genocida de Estados Unidos. Asimismo, destacó el heroísmo cotidiano del pueblo cubano “en medio de apagones y carencias de todo tipo”.

Felicitó a Pinar del Río por los resultados en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos político, económico y social, con el protagonismo de trabajadores, campesinos, intelectuales y jóvenes.

Por su parte, la secretaria del Comité Provincial del Partido, Yamilé Ramos, aseguró que el pueblo pinareño acogió con gran entusiasmo la celebración del Día de la Rebeldía Nacional.

“El espíritu del 26 de julio habita en la memoria y en las manos de un pueblo de frente alta y firme. Nos acompaña en cada amanecer difícil, como un faro que nos guía para seguir en el camino de la dignidad”, manifestó la funcionaria.

La más occidental de las provincias cubanas recibió esta distinción gracias al cumplimiento del Programa Económico y Social del Gobierno, el Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado, con impactos en los ingresos en divisas por exportaciones.

Resalta además por el desarrollo de la producción tabacalera, el incremento de otros rubros exportables y el despliegue de nuevos encadenamientos con las formas de gestión no estatal en el sector alimentario.

La provincia sobresale por el uso de fuentes renovables de energía y la implementación de otras alternativas para mejorar las condiciones de vida de la población. También se distingue por su labor medioambiental y por el Turismo de naturaleza.