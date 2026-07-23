Inauguran minindustria en Rodas

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Una minindustria denominada Línea 500, perteneciente a la Empresa Municipal Agroindustrial Rodas, quedó inaugurada en ese municipio, como saludo al 26 de Julio, aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

La obra, que tiene como objetivo principal fortalecer el programa alimentario del territorio y dar respuesta a la demanda de consumos sociales, aportará variadas producciones basadas en derivados cárnicos y lácteos, con perspectivas incluso de incorporar esos rubros también de los provenientes de la masa bufalina.

José Ramón Cárdenas Juvier, director de la entidad rodenses, explicó que el monto estimado de la inversión con colaboración española, que prevé además el montaje de una planta para el procesamiento de encurtidos está valorada totalmente en unos 26 millones de pesos.

Aseguró el director de la Empresa Municipal Agroindustrial Rodas, que Línea 500, es una minindustria que comienza en la primera etapa, pero que se convertirá en un complejo de producción, con decisiones que se aprueban en el Consejo de Administración.

Con esta minindustria la empresa pone en práctica la autonomía de la entidad, una de las 176 medidas aprobadas recientemente por la máxima dirección del país.