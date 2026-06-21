Cuba celebra a los padres en su día

Compartir en

Cuba festeja hoy, como cada tercer domingo de junio, el día de los padres, una fecha que agasaja y reconoce la dedicación y el cariño de los progenitores hacia sus hijos.

Esta conmemoración varía según el país y las costumbres populares. Algunas naciones la celebran en correspondencia a tradiciones religiosas y otras han establecido una fecha fija en el calendario.

Cuba instituyó esta jornada hace más de ocho décadas por iniciativa de la escritora Dulce María Borrero. Actualmente la expresión social de la efeméride trasciende las reuniones familiares o regalos y se dedica a celebrar, con admiración y gratitud, la vida de los hombres que ejercen la paternidad.

A todos los padres maravillosos, nuestros ídolos, quienes insisten en romper los moldes y crecer junto a sus hijos: ¡Muchas felicidades!