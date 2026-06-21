Concluyen trabajos de reparación en la Guiteras

Compartir en

Tras la terminación de los trabajos de soldadura en el economizador de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas, se preparan las condiciones para la realización de la prueba hidráulica elemento que confirmaría la calidad y confiabilidad de las labores, informa a través de la red social Facebook, el periodista José Miguel Solís.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, comentó que la estrategia de incorporar varios grupos de soldadores ha rendido efecto y puntializó que es muy posible que durante esta jornada se tengan resultados del examen con agua a presión de trabajo que toma alrededor de seis horas.

De ser positivas, recalcó Pérez Castañeda, se procederá a cerrar la caldera y preparar el protocolo de encendido, empeño que demanda alrededor de ocho horas tomando en cuenta que es un arranque en frío.

No obstante, existe un amplio margen de posibilidad de que el mayor bloque unitario de la isla arribe al domingo sincronizado al sistema electro energético nacional.

Tomado de Cubadebate