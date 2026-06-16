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Por encargo de la empresa mixta Compacto Caribe S.A., la Papelera Damují “Sergio González” en el municipio de Abreus arrancó este martes un bloque productivo de papel, en medio de afectaciones de insumos y combustible.

Pese a las limitaciones actuales del país, las producciones buscan responder a las demandas de envases y embalajes en el mercado nacional, labores que se matendrán por un máximo de seis días de trabajo.

En este período, la fábrica también producirá papel destinado al Poligráfico de Cienfuegos, institución que depende de este insumo para garantizar su funcionamiento editorial.

Según Rafael González Mejía, jefe de mantenimiento de la industria abreuense, la Papelera Damují enfrenta, como toda Cuba, restricciones por el déficit de combustible y persisten roturas en sus equipos.

Ante esa realidad, adoptan alternativas como el trabajo manual, lo que permite asegurar la continuidad de las producciones esenciales.