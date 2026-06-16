Cienfuegos: Mantendrán activos en el verano más de 100 centros de enseñanza

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Más de 100 instituciones educativas se mantendrán activas en Cienfuegos durante la etapa de verano, a partir de un reordenamiento para asegurar la cobertura de distintos territorios.

Así lo explicó Alfonso Efraín Cruz Ferreira, director general de Educación en el territorio, quien señaló que el plan concebido responde a satisfacer las necesidades de la población.

«Se van a mantener 153 instituciones educativas en todos los municipios y en cada uno de los consejos populares, con una organización que responde a las características de cada territorio y a las necesidades de nuestra población», argumentó.

El funcionario explicó que el proceso de cierre se desarrolla de manera paralela con actividades de fin de curso y actos de graduación

En ese esfuerzo, dijo, intervienen también organismos como el INDER, Cultura y Salud.

«De esta manera, aseguramos que las instituciones continúen cumpliendo una función social importante, tanto para los estudiantes como para las familias que necesitan de estos servicios durante la etapa estival», concluyó.