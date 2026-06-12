🎧 Triángulo de la confianza: Enfrenamiento a ilegalidades en el municipio de Cienfuegos

Alain Soriano, director de Inspección en el municipio de Cienfuegos, y Segundo Rodríguez, jefe de grupo de esa entidad, son los invitados al Triángulo de la confianza para abordar un tema que siempre genera numerosas llamadas: el enfrentamiento a ilegalidades, los altos precios y las irregularidades con la bancarización.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →