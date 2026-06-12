🎧 Escúchenos en audio real

audio / Sociedad

🎧 Triángulo de la confianza: Enfrenamiento a ilegalidades en el municipio de Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para el enfrentamiento a ilegalidades y la más reciente victoria diplomática de Cuba en la condena mundial contra el bloqueo del gobierno de Estados Unidos son temas de análisis en la emisión del programa Con palabra propia, por Radio Ciudad del Mar, este seis de noviembre.
Compartir en

Alain Soriano, director de Inspección en el municipio de Cienfuegos, y Segundo Rodríguez, jefe de grupo de esa entidad, son los invitados al Triángulo de la confianza para abordar un tema que siempre genera numerosas llamadas: el enfrentamiento a ilegalidades, los altos precios y las irregularidades con la bancarización.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

🎧 Primer Secretario de la UJC en el municipio de Cienfuegos: Los jóvenes cienfuegueros presentes el 1 de Mayo

Lismary-Bombino-Estoy-muy-feliz-y-mi-meta-es-seguir-alcanzando-titulos

🎧 Lismary Bombino: «Estoy muy feliz y mi meta es seguir alcanzando títulos»

Unos-21.000-ninos-estan-desaparecidos-en-la-Franja-de-Gaza-segun-Save-the-Children

Desaparecidos unos 21 mil niños en la Franja de Gaza

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *