🎧 Triángulo de la confianza: Enfrenamiento a ilegalidades en el municipio de Cienfuegos

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Alain Soriano, director de Inspección en el municipio de Cienfuegos, y Segundo Rodríguez, jefe de grupo de esa entidad, son los invitados al Triángulo de la confianza para abordar un tema que siempre genera numerosas llamadas: el enfrentamiento a ilegalidades, los altos precios y las irregularidades con la bancarización.