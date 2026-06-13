Organizan en Cienfuegos nuevo sistema de reserva de boletos para ómnibus hacia La Habana

Compartir en

Cienfuegos se alista para aplicar nuevas disposiciones en la reserva de boletos para ómnibus hacia La Habana y trenes nacionales. Las medidas comienzan a regir a partir del próximo 18 de junio, de manera excepcional, debido a la situación energética que limita el combustible para este sector, provocada por el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

En el servicio de ómnibus con destino a La Habana, única ruta en funcionamiento actualmente, la salida desde Cienfuegos sigue siendo a las once y cincuenta de la noche, pero ahora solo los martes, jueves y domingos. El regreso desde la capital es al día siguiente, a las ses y quince de la mañana. Cada ómnibus tendrá 37 capacidades y se aplicará un sistema de prioridades para viajes impostergables, como turnos médicos, fallecimiento de un familiar cercano o asistencia a eventos de primer nivel.

Los interesados deben acudir con al menos siete días naturales de antelación, excepto en caso de fallecimiento de un familiar. Recibirán un número de solicitud y, si se asigna la capacidad, se les contactará con 24 horas de anticipación para entregarles el autorizo.

La Oficina provincial en Cienfuegos estará en la propia terminal de ómnibus, funcionará a partir del martes 16 de junio. de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. También prevén abrir oficinas municipales.

El Ministerio del Transporte reitera que este sistema de venta de boletos es temporal y aclara que no existen limitaciones para la movilidad de las personas. Las personas que deseen viajar en vehículos particulares, en medios de TCP, Mipymes o arrendados pueden hacerlo sin necesidad de ningún trámite o autorización.