La licenciada Lourdes Rodríguez, especialista jurídica Principal de la Dirección Provincial de la Vivienda, nos propone en el Triángulo de la confianza el tema Derecho real de habitación.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →