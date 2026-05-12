Desarrollan en barrios cienfuegueros festivales de materia prima

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Los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos desarrollan pequeños festivales para la recuperación de materias primas, que combinan con actividades de limpieza e higienización, para apoyar el quehacer de Servicios Comunales afectado por la carencia de combustible para la recogida de desechos.

En un consejo popular seleccionado de cada municipio sureño, dirigentes de base de la mayor organización de masas del país y de la Empresa Recuperadora de Materias Primas, realizan cada sábado compras de objetos reciclables como cristal, plástico, aluminio, bronce, papel y cartón.

Mileidys Varela López, coordinadora provincial de los CDR, dijo a la Radio que este último fin de semana, en la cabecera provincial, se efectuó el festival en las zonas cederistas 195 y la 61, de Pastorita, con resultados favorables y buena participación de los vecinos; mientras que el sábado próximo corresponde en Guaos.

Varela López agregó que la movilización en las comunidades resulta provechosa también para dejar limpios jardines, solares, espacios entre edificios, sanear zanja, embellecer el entorno y eliminar vertederos de basura improvisados, proclives a la proliferación de vectores.

Los festivales para la recuperación de materias primas forman parte del programa de acciones que realizan los CDR en Cienfuegos para arribar al 28 de Septiembre, fecha de su creación, con todas las tareas medibles cumplidas y el fortalecimiento de sus estructuras de base.