Visita Embajador de Guyana escuela especial de Abreus

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El Excelentísimo Señor Abdool Halim Majeed, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Cooperativa de Guyana en Cuba, realizó un recorrido por la Escuela Especial Camilo Cienfuegos del municipio de Abreus.

La visita del diplomático forma parte de un programa oficial de cooperación internacional entre ambos países.

El diplomático fue recibido por las máximas autoridades del Gobierno municipal junto a directivos, maestros y estudiantes del centro, donde entregó un sello con la bandera de Guyana en homenaje al aniversario 60 de la independencia de su nación.

Durante el recorrido el emisario mostró interés por las condiciones de vida y alimentación de los alumnos internos, acompañado por su administradora y traductora Meliza Camacho intercambió con los niños y elogió las manualidades que realizan para decorar el recibidor del centro.

Al concluir la visita el embajador guyanés entregó una donación de alimentos a la escuela que incluyó arroz, frijoles, aceite, galletas, pastas y café, además, anunció el envío próximo de medicamentos y materiales escolares entre otros avituallamientos destinados a mejorar la calidad de vida de los estudiantes.

En la cita Halim Mayid confirmó próximos encuentros para estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación entre Guyana y Cuba, con énfasis en el apoyo a centros escolares especializados de la provincia de Cienfuegos.