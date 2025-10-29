🎧 Escúchenos en audio real

Cuba / Noticias

Melissa hace sentir su fuerza en el oriente de Cuba

Redacción RCMpor Redacción RCM
Compartir en

Nota informativa no. 4 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre el huracán Melissa

29 de octubre de 2025, 09:00 horas

El huracán Melissa no provocó afectaciones en las provincias de Ciego Ávila y Sancti Spíritus que se encuentran en la Fase de Alerta ciclónica, por lo que se decidió a partir de las 10:00 hrs de hoy, pasar a la normalidad ambos territorios, los que deben prestarle atención a la influencia de las lluvias y el mar. Mantener activados sus consejos de defensa en composición reducida.

Se reconoce la labor desplegada en estos territorios, por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos y la respuesta a este evento.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

Tomado del Periódico Juventud Rebelde

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

🎧 Destacan diputados trascendencia del IV Período Ordinario de Sesiones del Parlamento

La-vida-de-41-millones-de-personas-en-Latinoamerica-se-encuentra-amenazada

La vida de 41 millones de personas en Latinoamérica se encuentra amenazada

Cuba es una alternativa al orden excluyente, afirmó Díaz-Canel

Cuba es una alternativa al orden excluyente, afirmó Díaz-Canel

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *