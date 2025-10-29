Este miércoles: Mesa Redonda Especial con el Presidente y el Consejo de Defensa Nacional

Compartir en

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional y Primer Secretario del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizará la primera reunión de evaluación tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, en Mesa Redonda desde el Palacio de la Revolución y por videoconferencia con las autoridades de los territorios afectados.

De acuerdo con Presidencia Cuba, el programa, que se trasmitirá en vivo y en directo, a partir de las 5 y 30 de la tarde, incluye pases a las provincias más afectadas y una actualización de la situación meteorológica del país y de las medidas que se pondrán en marcha para iniciar la recuperación.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde