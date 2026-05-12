🎧Triángulo de la confianza: Situación actual con el abasto de agua en Cienfuegos

El ingeniero Rainier Álvarez Rojas, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, responde a inquietudes de los oyentes del Triángulo de la confianza sobre el servicio de abasto de agua en la provincia de Cienfuegos.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →