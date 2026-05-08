Díaz-Canel: “Las nuevas medidas de EE.UU. fortalecen nuestra determinación de defender la Patria”

Compartir en

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, respondió hoy con firmeza al anuncio de nuevas medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra empresas clave de la economía cubana, calificándolas como una agresión unilateral que solo refuerza la voluntad del pueblo de defender su soberanía.

“Nuestro pueblo ya conoce la crueldad detrás de las acciones del gobierno de EE.UU. y de la saña con la que es capaz de atacarlo”, expresó el mandatario, en referencia al nuevo paquete de sanciones dado a conocer en las últimas horas.

Díaz-Canel subrayó que Cuba comprende, al igual que el resto del mundo, que se trata de “una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en paz, dueños de su destino y sin la interferencia perniciosa del imperialismo estadounidense”.

Las medidas anunciadas este jueves agravan el ya férreo cerco económico que pesa sobre la isla, en un contexto de crecientes dificultades para la economía nacional. Sin embargo, el jefe de Estado fue categórico: “Estas acciones agravan la situación ya difícil que enfrenta nuestro país, en la misma medida que fortalecen nuestra determinación de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo”.