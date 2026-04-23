Trabajan en reconstrucción de la estación ferroviaria de Cruces

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Las labores de reconstrucción de la estación ferroviaria del municipio cienfueguero de Cruces avanzan desde los cimientos para continuar con todas las etapas previstas en la obra que proyecta la culminación a finales del presente año.

José Ramón Bernal Cruz, director adjunto de Ferrocarriles Cienfuegos, significó que cuentan con el 60 por ciento de los materiales necesarios en las actuales labores, ejecutadas por el Fondo de Bienes Culturales y brigadas del Ministerio de la Construcción (MICONS).

El funcionario especificó que la cubierta estará a cargo de Azcuba y proyectaron un techo metálico con color y formato similar al de la teja francesa con el objetivo de contar con una estructura duradera e ir de la mano con la conservación patrimonial de la instalación.

Asimismo, aseveró que también contrataron especialistas del MICONS para velar por la calidad de la ejecución de la terminal ferroviaria, ícono del Pueblo de los Molinos, y a su vez, ofrece respuesta a planteamientos de la población.

Cruces lleva en sus raíces las paralelas de hierro porque el territorio sureño recibió por esa zona lo que era entonces un adelanto tecnológico en el mundo y devino puntal del desarrollo económico y social a través de la industria azucarera.