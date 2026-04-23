Ministro explica recuperación energética de Cuba

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El ministro de Energía y Minas cubano, Vicente de la O Levy, explicó cómo se ejecuta el programa de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, señalan hoy en declaraciones oficiales.

El periódico Granma, reproduce las explicaciones del titular de energía realizadas en el programa televisivo Mesa Redonda.

O Levy se refiere a las afectaciones del bloqueo y los avances en el camino hacia la soberanía energética.

Indicó que al cierre de 2025, Cuba logró avances significativos en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), pese al recrudecimiento del bloqueo estadounidense, que incluyó la incautación de un barco con un millón de barriles de combustible en diciembre.

Según explicó, el país implementó una estrategia integral: se recuperaron más de mil megawatts (MW) en generación distribuida, se incrementó la producción de gas nacional, se repararon unidades termoeléctricas clave y la penetración de energías renovables saltó del tres al 10 por ciento en un año.

Dijo que las afectaciones persisten y que 2026 estará enfocado en consolidar lo alcanzado e introducir sistemas de acumulación de energía, así como extender el servicio de gas manufacturado.

Reseñó que se partió de una situación muy compleja. A finales de 2024, la generación distribuida apenas disponía de unos 350 MW de los casi tres mil instalados, por falta de piezas y financiamiento.

En 2025 se logró recuperarla hasta superar los mil MW, lo que resultó vital durante el ciclón que afectó a Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, provincias que se quedaron desconectadas del sistema nacional y vivieron gracias a esa generación.

También señaló la recuperación de unidades térmicas como la 3 y la 4 de Céspedes y la 5 de Renté en Santiago de Cuba. La unidad 4 de Céspedes se atrasó por errores de planificación y calidad en los mantenimientos, pero ya está en línea.

En su extensa intervención se refirió al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a partir del 29 de enero.

Recalcó que fue brutal. El último cargamento entró el 8 de diciembre y no se recibió más hasta el barco ruso con 100 mil toneladas.

A partir del 29 de enero se cerraron las posibilidades de adquirir combustible por temas arancelarios y la presencia militar en el Caribe. Ahora se habla de sanciones contra países enteros, lo que disuade cualquier suministro.

Argumentó que el Programa de Gobierno tiene 62 acciones detalladas mes a mes, evaluadas semanalmente.

En 2026 no se trata solo de crecer, sino de consolidar y sostener lo recuperado. Hoy tenemos mil 114 MW de generación distribuida disponibles. Continuaremos aumentando la producción de gas y petróleo –ya detuvimos el decrecimiento y estamos creciendo, enfatizó.

La gran novedad es la incorporación de sistemas de acumulación de energía: los recursos ya están en Cuba, en fase de instalación.

También reanudamos el programa de gas manufacturado para cocción en La Habana, que se había detenido por falta de gas. El objetivo es sumar 25 mil nuevos clientes, lo que reduce la demanda eléctrica, sentenció el titular.

El ministro se refirió a que la prioridad es sostener las termoeléctricas con crudo cubano, porque sin ese combustible estaríamos en apagón total.

Señaló la relevancia de la energía solar a la que le falta para ser estable baterías, y agregó que la solar fluctúa, lo que genera variaciones de frecuencia, voltaje y consumo.

Las baterías estabilizan. Existen cuatro grandes emplazamientos en Cuba, de 200 MW en total, para cuando tengamos tres mil MW renovables. Las baterías ya están en el país.

Y concluyó en cuanto a las etapas para la soberanía energética total en el sentido que la primera fase es alcanzar el 24 por ciento de energía renovable en 2030.

La segunda, llegar al 40 en 2035, lo que permitiría eliminar la importación de combustible, ahorrando más de un millón de toneladas anuales.

La tercera etapa, hacia 2050, es la soberanía total con cien por ciento de energía renovable. Cuba tiene un potencial gigantesco en biomasa forestal, hidráulico, eólico e incluso mareas. Este año comienza la instalación de las torres del parque eólico Herradura 1, finalizó.