Recibe Dirección Integrada de Proyectos de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos bandera de Colectivo Vanguardia Nacional 

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En reconocimiento a los resultados que la distinguen por el funcionamiento sindical y actividad principal de la creación de parques solares, la Dirección Integrada de Ejecución de Proyectos de la Empresa Eléctrica Cienfuegos, recibió esta mañana la Bandera de Colectivo Vanguardia Nacional.

Marisol Viña Valdés, secretaria de la sección sindical de dicha Dirección sureña, única de su tipo en el país que ganó el estímulo, recibió el estandarte de manos de Alfredo García Pérez, miembro del Secretariado nacional del Sindicato de Trabajadores de Energías y Minas.

Reunidos en el parque solar Pepe Rivas, un importante proyecto en ejecución de la Empresa Eléctrica Cienfuegos, los galardonados por los resultados económicos y productivos del último año, dejaron plasmado el compromiso de seguir con la ejecución de áreas de generación de energía limpia, según manifestó en su intervención Salvador Ernesto Vera Hernández, máximo jefe de la Dirección Integrada de Proyectos.

Cienfuegos se ubica como la primera provincia del país con mayor capacidad solar instalada al contar con cuatro parques totalmente sincronizados al Sistema Eléctrico Nacional, con energía fotovoltaica.

Asistieron además al acto de abanderamiento, Fernando Santana Cruz, funcionario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, Indira Alonso González, miembro del Secretariado Provincial de la CTC, Rance Felipe Sosa, director general de la Empresa Eléctrica Cienfuegos y representantes de organizaciones políticas y de masas.