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La celebración este lunes del aniversario 47 del hospital general universitario doctor Gustavo Aldereguía Lima (HGAL), de Cienfuegos, es motivo también para recordar la estrecha relación de Fidel Castro con esta institución, desde su etapa constructiva hasta su consolidación como centro docente y asistencial de referencia en el sistema cubano de Salud Pública.

El centro fue inaugurado el 23 de marzo de 1979 por el líder histórico de la Revolución, quien siguió la ejecución de la obra desde que levantaron los primeros cimientos, rememora el doctor Omar Rojas Santana, especialista de segundo grado en Anestesiología.

«Entre 1977 y 1979, Fidel hizo seis visitas a la obra. Nosotros decimos que el Comandante en Jefe fue uno de los inversionistas de ese hospital. Se inauguró en un gran acto de masa, con trabajadores de la salud, y una amplia representación del pueblo cienfueguero. Muy presente en cada uno de los que fuimos testigo de ese acto cuando nos convocó a que este hospital sea un símbolo de la salud, la vida y la felicidad de los cienfuegueros».

En 2004, Fidel regresa al «Gustavo Aldereguía Lima» para compartir con sus trabajadores la celebración de los 25 años. Luego de pronunciar un discurso, se reunió con el consejo de dirección. «Tuvimos una reunión donde surgieron toda una serie de indicaciones para Cienfuegos y para el país, de ese encuentro surgió la idea de crear el Centro Especializado Ambulatorio», recuerda el también jefe del servicio de Anestesiología y Reanimación.

«Estuvo muy contento ese día (23 de marzo de 2004), complacido con estar en el hospital, fue al Centro Provincial de Emergencias Médicas. Nosotros decimos que ese día ni tenía deseo de irse del hospital».

Al intervenir en el programa El Triángulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar, la doctora Ling Denise Santeiro Pérez, directora del HGAL, subrayó que desde el primer intercambio con los trabajadores, Fidel dejó ideas y compromisos que aún guían la institución.

«Fidel impulsó la visión del hospital como centro de formación médica y paradigma en los servicios de salud», expresó Santeiro Pérez, y puso como ejemplo la acogida diaria de más de tres mil estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Ciencias Médicas, la acreditación de diez especialidades, todas con calificación de excelencia, y el propósito de lograr similar reconocimiento para todo el hospital (42 estándares serán evaluados).

En ocasión del centenario del natalicio de Fidel Castro, el hospital desarrolla un programa de cien actividades entre las cuales figuran puertas abiertas en especialidades como Medicina Interna y Anestesiología, jornadas de higienización, talleres, exposiciones fotográficas y acciones comunitarias.

APUNTE Entre los hitos más importantes en la historia del centro sobresalen la respuesta a la epidemia de dengue hemorrágico de 1981 y la creación del Centro Provincial de Emergencia Médica, implementado desde 1998 e inaugurado el 5 de septiembre de 2002.

Fragmentos del discurso pronunciado por el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro el 23 de marzo de 1979 en la inauguración del hospital Gustavo Aldereguía Lima

Ya nosotros habíamos hecho el compromiso con los constructores y con los médicos, fundamentalmente con el director del hospital y con el compañero Humberto Miguel, de participar en la inauguración de este hospital, porque realmente lo encontramos tan bien hecho, tan bien terminado, tan completo, que no queríamos privarnos del placer de participar junto a ustedes de este día, de este día memorable (APLAUSOS).

Pero en el momento de escoger la fecha exacta, tuvimos presente que en nuestro país se habría de celebrar un evento de Expertos en Salud de Países No Alineados, y como una deferencia hacia estos delegados, hacia estos expertos de salud del Movimiento de No Alineados, quisimos hacer coincidir la inauguración del hospital con su presencia en nuestro país. Los hemos invitado a participar en este acto, y les expresamos en nombre de todo nuestro pueblo, y especialmente en nombre del pueblo de Cienfuegos, nuestro más especial y fraternal saludo (APLAUSOS).

Algo falta, ¿saben? Nadie ha dicho unas palabras de los obreros que construyeron el hospital. Nadie ha dicho una palabra, casi los teníamos olvidados, a pesar de que han hecho la mejor obra hospitalaria que hemos visto. Una terminación exquisita. Trabajaron bien, y ha sido el primer hospital que se ha terminado de los que empezaron al mismo tiempo (APLAUSOS). Muy bien, han hecho una obra magnífica, de gran calidad y nos da mucha tranquilidad saber que ellos van a seguir ahora construyendo la clínica estomatológica, el politécnico de la salud, el hogar de impedidos (DEL PUBLICO LE DICEN: ¿Y el materno?). ¿Pero, dónde está el materno? (EXCLAMACIONES) Pero si lo que me están diciendo es que lo van a poner en el actual hospital clínico (EXCLAMACIONES) y van a tener un hospital especializado (EXCLAMACIONES). ¿Cómo? (DEL PUBLICO LE DICEN: que lo pongan bonito) Que le den su manito y lo pongan bonito, lo pinten y algo de eso (RISAS). Está bien. (LE DICEN QUE: se va a acondicionar) Creo que van a acondicionar el hospital.

Pero es una seguridad saber que las obras que hay que seguir haciendo aquí, incluida la facultad —ellos van a hacer la facultad también, aunque ellos no son brigadas de obras educacionales, sino hospitalarias (LE DICEN: la clínica y el politécnico. Una de escolares va a hacer la facultad, y otra…). La que hace el politécnico de la salud es otra. Pero estos le pueden dar su ayudita también, ¿no?, porque… (LE DICEN: no, los están apoyando) Los están apoyando.

¿Qué cambio es el que han hecho ustedes en el Pediátrico (EXCLAMACIONES), porque ustedes no tienen pediátrico? Ah, dicen que están planteando para el próximo quinquenio, ¿qué? (LE DICEN: agregar un módulo de 300 camas aquí para el pediátrico) Están planteando agregar un módulo de 300 camas aquí para el pediátrico (APLAUSOS). Están planteando ellos, no quiere decir que ya eso está asegurado. Es la variante que ellos proponen. Puede haber otra mejor, en fin, pero ya se ve que están pensando.

Pero, en definitiva, espero que ustedes estén conscientes que se ha avanzado algo en la cosa de la salud (EXCLAMACIONES). Pueden faltarnos algunas cosas, pero yo creo que tienen esperanzas también, ¿verdad? (EXCLAMACIONES DE: «¡Sí!») Entonces no hay problemas de ninguna clase. Se irán resolviendo los que nos falten, los iremos resolviendo, y ustedes se encargarán de que funcionen a la altura del orgullo cienfueguero (RISAS). Digamos, voy a emplear otra palabra: a la altura del honor cienfueguero (APLAUSOS).

Les expresamos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a los obreros que construyeron esta hermosa obra, y esperamos que este hospital sea un símbolo de la salud, la vida y la felicidad de los cienfuegueros.

🎧EN AUDIO

Triángulo de la confianza, emisión del 17 de marzo de 2026