Celebran mujeres cienfuegueras su día internacional con aporte a tareas agrícolas

Féminas palmireñas y de la Perla del Sur, en representación de las afiliadas a la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio protagonizaron este sábado un trabajo voluntario en la recogida de tomates en la Unidad Empresarial de Base Agroindustrial Cienfuegos.

Así, antecedido por el aporte productivo en la tarea agrícola dio inicio al acto provincial sureño por el Día Internacional de la Mujer en la UEB ubicada en Palmira, municipio Destacado a nivel de país en la emulación nacional de la FMC.

Jóvenes arribantes a la organización femenina recibieron el carnet acreditativo como continuidad y certeza del futuro y también fueron estimuladas por su esfuerzo y constancia mujeres sobresalientes en sus profesiones y misiones dentro de la comunidad en las diferentes esferas de trabajo.

Yudeimys Rodríguez González, miembro del Secretariado Provincial de la FMC trasmitió la felicitación a las mujeres cienfuegueras y destacó cuál es la lucha de las Cubanas a diferencia de otros reclamos que hacen hoy las féminas en el mundo.

En el encuentro que devino reconocimiento de la máxima dirección del Partido, el Gobierno y de otras organizaciones políticas y de masas a las mujeres cienfuegueras, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos patentizó su confianza en las mujeres sureñas parafraseando al líder histórico Fidel Castro cuando afirmó que son una revolución femenina dentro de la Revolución socialista.

Asistieron ademas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Cienfuegos, Viviana de la Concepción García Escudero, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en el municipio de Cienfuegos; Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora y Ana Ibis Gómez Hernández, secretaria general de la FMC en la provincia .