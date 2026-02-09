Entrega Cienfuegos bandera conmemorativa de la Anap a homólogos matanceros

Compartir en

Una representación de campesinos y cooperativistas de Aguada de Pasajeros, entregaron este lunes a sus homólogos matanceros la bandera conmemorativa aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) que recorrió la provincia de Cienfuegos durante los últimos 15 días.

Desde la finca El Framboyán, de la cooperativa de créditos y servicios Conrado Benítez, último lugar del territorio sureño donde estuvo el estandarte se trasladaron temprano los anapistas hasta el monumento a José Martí, en Caimito de Hanábana, municipio Calimete, donde los matanceros los esperaron. En ese histórico escenario Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta provincial de la Anap, y Eduardo Rodríguez García, homólogo en Aguada fueron los encargados de entregar la bandera a Midalys Monzón Álvarez, máxima dirigente anapista en Matanzas.

Esta bandera es un compromiso con nuestra gente y nuestro país, seguiremos trabajando con dedicación, enfrentando cada reto con orgullo y responsabilidad, afirmó Jiménez Álvarez, quien destacó el valor del recorrido como muestra de la unidad y compromiso del campesinado cienfueguero con la Revolución y el cumplimiento de su deber en la producción de alimentos para el pueblo.

Durante el acto de entrega Eduardo Rodríguez García, presidente de la ANAP en Aguada, entregó un cheque simbólico de las finanzas de los campesinos de esa localidad a la organización, equivalente a más de un millón de pesos, correspondientes a los ingresos del presente año.