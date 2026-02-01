🎧Triángulo de la confianza: Transferencia de la propiedad por fallecimiento o salida del país

Transferencia de la propiedad por fallecimiento o salida del país, es el tema que propone en el Triángulo de la confianza la licenciada Lourdes Rodríguez, especialista Jurídica Principal de la Dirección de Vivienda de la Administración Provincial.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →