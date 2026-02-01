🎧 Escúchenos en audio real

audio / Sociedad

🎧Triángulo de la confianza: Transferencia de la propiedad por fallecimiento o salida del país

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Compartir en

Transferencia de la propiedad por fallecimiento o salida del país, es el tema que propone en el Triángulo de la confianza la licenciada Lourdes Rodríguez, especialista Jurídica Principal de la Dirección de Vivienda de la Administración Provincial.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

Los agujeros negros de Konya donde la tierra se traga los campos

🎧 Los agujeros negros de Konya: donde la tierra se traga los campos

Ucrania culpa a Estados Unidos por la pérdida de Avdéyevka

🎧 Ucrania culpa a Estados Unidos por la pérdida de Avdéyevka

Erislandy Álvarez: "Voy a darlo todo por el título"

🎧 Erislandy Álvarez: «Voy a darlo todo por el título»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *