Celebran su día trabajadores de la Industria Alimentaria y la pesca

Con un digno homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario, el Sindicato Provincial de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca en Cienfuegos comenzó el acto de celebración y reconocimiento a hombres y mujeres destacados del sector.

Durante la ceremonia entregaron la distinción Pedro Marrero Aizpurúa a quienes han permanecido ininterrumpidamente en esa esfera por 20 y 25 años, con resultados relevantes en la trayectoria laboral y social.

También la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores reconoció con su máxima distinción, el sello OCHO de Octubre, a Migdalia García Suz y a colectivos sobresalientes; mientras que las empresas cárnica, el lácteo, la embotelladora Ciego Montero y Cereales recibieron diplomas acreditativos por los resultados en el último año y eficiencia de los procesos productivos.

De manera simbólica llega así a todos los trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca en Cienfuegos el reconocimiento por el sacrificio y la creatividad en momentos difíciles, aseguró Leticia Águila Roque, secretaria general del Buró Provincial de dicho sindicato en las palabras conclusivas.

En este acto que rememora la efeméride del 25 de enero de 1971 cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro llamó a fortalecer el movimiento sindical, declarando la fecha como un día de homenaje a los trabajadores del sector y de recordación al mártir Pedro Marrero Aizpurúa, estuvieron presentes además, Giovanni Muñoz González, funcionario del Comité Provincial del Partido; Pavel Noaya Granda, del Gobierno; Lázara Barrera Suárez, miembro del Secretariado e la Central de Trabajadores de Cuba en Cienfuegos y Dayana Arteaga Rodríguez, presidenta del Buró de la ANIR.