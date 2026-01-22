🎧 Escúchenos en audio real

Sin categoría

Falleció el popular cantante cubano Alfredo Rodríguez

Redacción RCMpor Redacción RCM
Falleció el popular cantante cubano Alfredo Rodríguez
Compartir en

El Instituto Cubano de la Música (ICM) manifestó sus condolencias por el fallecimiento hoy, en Estados Unidos, del cantante y compositor cubano Alfredo Rodríguez, a la edad de 74 años.

“Con profundo dolor, recibimos la noticia del fallecimiento del destacado y querido cantante Alfredo Rodríguez (1951-2026)”, señaló la nota publicada en el sitio oficial del ICM en Facebook.

“Alfredito, deja un legado inmenso y una huella imborrable en la vida de quienes lo admiraron. Su recuerdo vivirá siempre en los corazones de quienes siguieron su vida artística”, amplía el mensaje que, además, transmite “las más sentidas condolencias” a familiares y amigos, en nombre de la institución y del Ministerio de Cultura de Cuba.

“Deja un legado inmenso y una huella imborrable en la vida de quienes lo admiraron y amaron. Su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”, indicó su familia en esa red social, que agradeció los recuerdos de su vida artística y las muestras de cariño compartidos por su público tras informarse el fallecimiento.

«Vuela alto, papá. Fuiste fiel a tu música, a tu público, a tus principios, a tus ideales, a tus raíces y más importante aún, a nuestra familia», escribió su hijo, el reconocido pianista, compositor y músico de jazz Alfredo Rodríguez, también en Facebook.

Además de gozar de una amplia popularidad como cantautor, Alfredito, como lo llamaban sus seguidores, aprovechó su carisma para convertirse en conductor de programas estelares de la televisión cubana. «Su noche con Alfredo» y «En familia con Alfredo» tuvieron una gran acogida en la teleaudiencia nacional.

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

Lamenta Cuba secuelas del paso de DANA por España

Lamenta Cuba secuelas del paso de DANA por España

Dialogan líderes de Partidos Comunistas de Cuba y Vietnam

Dialogan líderes de Partidos Comunistas de Cuba y Vietnam

Pronostican vaguada con lluvias para centro y oriente de Cuba

Continúa búsqueda de menor desaparecido en capital de Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *