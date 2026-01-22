Díaz-Canel revela conversación con presidenta encargada de Venezuela

Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reveló hoy en La Habana que sostuvo conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El jefe de Estado cubano en su cuenta de la red social X, expresó nuevamente la posición de Cuba ante los sucesos en Venezuela el 3 de enero pasado, “Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de #EEUU y el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores”.

En la conversación telefónica con la actual presidenta encargada, Díaz-Canel le reiteró la postura que siempre ha sostenida dla mayor de las Antillas de “respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano”.

De la misma manera, el mandatario cubano en su post de hoy en la red social, confirmó “la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación”.

Desde el 3 de enero cuando sucedió la agresión militar de EEUU contra Venezuela donde dieron sus vidas 32 cubanos combatiendo en defensa del presidente Nicolás Maduro y la Patria de Simón Bolívar es el primer contacto hecho público entre las máximas autoridades de los gobiernos cubano y venezolano.