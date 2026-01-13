🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Anuncia cambio de escenario dominical para la Banda Provincial de Conciertos

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Anuncia cambio de escenario dominical para la Banda Provincial de Conciertos
Compartir en

A partir de este 18 de enero, la Banda Provincial de Conciertos de Cienfuegos tendrá como escenario al parque José Martí, informó Ernesto Quintana Machado, director de la agrupación.

Refiere el perfil de Facebook del Centro provincial de la Música y los espectáculos Felito Molina, que la banda nació en 1901 por idea del concejal y clarinetista Agustín Sánchez Planas.

Durante más de tres décadas, los conciertos dominicales casi sin interrupciones trascurrieron en el Prado de Cienfuegos y la agrupación resulta una escuela para varias generaciones de músicos.

Apreciada como un símbolo del patrimonio sonoro en la ciudad cienfueguera, la Banda Provincial de Conciertos posee un repertorio con obras de Ernesto Lecuona, Rodrigo Pratts, Gonzalo Roig, además de reconocidas sonoridades de otras latitudes.

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Acontecen talleres de artesanía para niños este verano en Cienfuegos 

Condicion-pioneril-Reparador-de-Suenos

🎧 El Triángulo de la confianza: Condición pioneril Reparador de Sueños

El Embajador de Francia en Cuba, Laurent Burin Des Roziers recorrió este jueves instituciones de gran valor social y cultural de Cienfuegos, fundada por colonos franceses en 1819.

Embajador de Francia en Cuba visita instituciones en Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *