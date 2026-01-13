Anuncia cambio de escenario dominical para la Banda Provincial de Conciertos

Compartir en

A partir de este 18 de enero, la Banda Provincial de Conciertos de Cienfuegos tendrá como escenario al parque José Martí, informó Ernesto Quintana Machado, director de la agrupación.

Refiere el perfil de Facebook del Centro provincial de la Música y los espectáculos Felito Molina, que la banda nació en 1901 por idea del concejal y clarinetista Agustín Sánchez Planas.

Durante más de tres décadas, los conciertos dominicales casi sin interrupciones trascurrieron en el Prado de Cienfuegos y la agrupación resulta una escuela para varias generaciones de músicos.

Apreciada como un símbolo del patrimonio sonoro en la ciudad cienfueguera, la Banda Provincial de Conciertos posee un repertorio con obras de Ernesto Lecuona, Rodrigo Pratts, Gonzalo Roig, además de reconocidas sonoridades de otras latitudes.