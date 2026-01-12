🎧 Escúchenos en audio real

En el mundo

Reafirma China respaldo a Cuba frente a amenazas de EE.UU.

Agencia Cubana de Noticiaspor Agencia Cubana de Noticias
Cuba rechaza militarización de Taiwán y defiende soberanía china
La portavoz de la Cancillería de China, Mao Ning, ratificó este lunes el respaldo de su país a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, tras las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisó Prensa Latina.

En conferencia de prensa, Mao declaró que China se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de la Isla y exhortó a Washington a poner fin de inmediato al bloqueo económico, comercial y financiero, a las sanciones y a cualquier medida coercitiva.

La funcionaria subrayó que el levantamiento de esas disposiciones redundaría en beneficio de la paz y la estabilidad regionales, y reiteró la posición de Beijing en favor del respeto al derecho internacional.

Ante una pregunta sobre Venezuela, Mao afirmó que las naciones latinoamericanas son Estados soberanos e independientes con derecho a elegir de manera autónoma a sus socios, y aseguró que China continuará profundizando la cooperación práctica con esos países.

La Cancillería China recordó que en varias ocasiones instó a Estados Unidos a retirar a Cuba de la lista unilateral de Estados patrocinadores del terrorismo, y destacó que este año se celebró el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Beijing y La Habana.

En ese contexto, resaltó que la comunidad de futuro compartido entre China y Cuba constituye la primera establecida por el gigante asiático con un país de América Latina, lo que evidencia la importancia estratégica de los vínculos bilaterales.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazaron de forma categórica las amenazas de Washington y cuestionaron la autoridad moral de Estados Unidos para emitir juicios sobre la realidad de la nación caribeña.

