🎧 Escúchenos en audio real

Sin categoría

Restablecen telefonía móvil en Guaos y Pepito Tey

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Restablecen telefonía móvil en Guaos y Pepito Tey
Compartir en

El servicio de telefonía móvil quedó restablecido en la localidad cienfueguera de Pepito Tey luego de que, a finales de diciembre, ocurrieran daños en la radiobase que ofrece cobertura a esa región, informó la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba.

Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe del Departamento de Operaciones de la Red en esa entidad, precisó que laboran también en la restauración del equipo de Gustos, y argumentó que las interrupciones fueron provocadas por diferentes roturas en ambos equipos.

Granados Rodríguez explicó que luego de las  afectaciones en la radiobase de Guaos el servicio se redujo al 30 y 33 por ciento, no obstante, deben lograr la completa restitución del mismo en la referida área, al cierre de este 6 de enero.

El funcionario esclareció que el territorio carece de las piezas de repuesto y por esa razón extendieron las interrupciones por un periodo más largo, pues reorganizan la estructura para el logro de una mayor eficiencia.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Recibió Silvio Rodríguez Coral de Honor del Festival de Cine

Radioperiodismo: presente y futuro

Pronostican vaguada con lluvias para centro y oriente de Cuba

Continúa búsqueda de menor desaparecido en capital de Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *