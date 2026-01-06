Restablecen telefonía móvil en Guaos y Pepito Tey

Compartir en

El servicio de telefonía móvil quedó restablecido en la localidad cienfueguera de Pepito Tey luego de que, a finales de diciembre, ocurrieran daños en la radiobase que ofrece cobertura a esa región, informó la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba.

Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe del Departamento de Operaciones de la Red en esa entidad, precisó que laboran también en la restauración del equipo de Gustos, y argumentó que las interrupciones fueron provocadas por diferentes roturas en ambos equipos.

Granados Rodríguez explicó que luego de las afectaciones en la radiobase de Guaos el servicio se redujo al 30 y 33 por ciento, no obstante, deben lograr la completa restitución del mismo en la referida área, al cierre de este 6 de enero.

El funcionario esclareció que el territorio carece de las piezas de repuesto y por esa razón extendieron las interrupciones por un periodo más largo, pues reorganizan la estructura para el logro de una mayor eficiencia.