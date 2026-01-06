🎧Triángulo de la confianza: Aniversario 42 del programa del médico y la enfermera de la familia

Compartir en

La doctora Anay Montalvo Ibarra, funcionaria de la Dirección General de Salud, el doctor Rubén Darío Nuñez, vicepresidente de la Sociedad de Medicina Familiar en Cienfuegos, y el doctor Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, acuden al Triángulo de la confianza para intercambiar con los oyentes acerca del programa del médico y la enfermera de la familia, que arribó a su aniversario 42.