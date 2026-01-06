🎧Triángulo de la confianza: Aniversario 42 del programa del médico y la enfermera de la familia

La doctora Anay Montalvo Ibarra, funcionaria de la Dirección General de Salud, el doctor Rubén Darío Nuñez, vicepresidente de la Sociedad de Medicina Familiar en Cienfuegos, y el doctor Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, acuden al Triángulo de la confianza para intercambiar con los oyentes acerca del programa del médico y la enfermera de la familia, que arribó a su aniversario 42.
Jorge Dominguez Morado
