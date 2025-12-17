SNB 64: Cienfuegos ya en modo Play Off en choques finales del calendario regular

Compartir en

En un dramático partido de béisbol que se extendió a diez entradas el equipo de Cienfuegos superó 8 carreras por 6 a Matanzas y conservó el octavo puesto en la zona de clasificación, aunque luego de los resultados de hoy a solo medio choque está Pinar del Rio.

El encuentro desarrollado en el estadio Victoria de Girón de la Atenas de Cuba comenzó con ventaja para los locales cuando le marcaron dos al abridor sureño Hermes González en la misma primera entrada, y agregaron otra en el tercero.

No fue hasta el cuarto episodio cuando los verdinegros combinaron tres indiscutibles con par de boletos de los tiradores matanceros para empatar el choque.

En la apertura del séptimo un boleto a Richel López, hit de Luis Vicente Mateo y otro cañonazo de Raúl Pérez propiciaron la ventaja sureña. Diferencia que aumentó con dos más en el noveno con un pelotazo y tres inatrapables.

A tres outs de la victoria y diferencia de tres parecía cuestión de tiempo el éxito para los visitantes, pero hasta el out 27 no hay nada decidido. Matanzas con bateo oportuno y errores de la defensa rival empató el choque, todo frente al zurdo Islay Sotolongo quien realizaba un relevo desde el séptimo inning.

En la regla Shiller cuando parecía que los dirigidos por Yoandry Moya no marcarían, con dos outs y corredores en segunda y tercera el emergente Armando Padrón conectó doblete por el jardín derecho para remolcar a los dos compañeros que estaban en las bases.

Una vez más estaban los paquidermos a tres out de la victoria, hecho que se pudo concretar al fallar tercero, cuarto y quinto maderos yumurinos.

El partido lo ganó el zurdo crucense que archivó su sexta sonrisa con cinco descalabros, mientras Noelvis Entenza (0-1) cargó con el fracaso.

Raúl Pérez de 5-3, dos anotadas e igual cantidad de fletadas para la goma, así como Luis Vicente Mateo de 4-2 fueron los más destacados a la ofensiva.

En cuanto a los vegueros perseguidores de los sureños en la tabla de posiciones derrotaron en par de veces a Industriales, primero 5×3 y luego 3×1 para acercarse a solo media rayita de los elefantes que recibirán el próximo viernes 19 y sábado 20 de diciembre a los pinareños en dos partidos de vida o muerte para ambos elencos.