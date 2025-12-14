SNB 64: Cienfuegos salva la honra ante Las Tunas

Compartir en

Con una producción de 13 carreras e igual cantidad de imparables, los Elefantes derrotaron a Las Tunas que en esta ocasión con baraje ofensivo quedó en 7 anotadas y 9 indiscutibles, para cerrar así la penúltima subserie del principal torneo doméstico de béisbol.

El duelo tuvo en el novato sureño Pablo Enrique Ruiz Parapar y el zurdo tunero Eliander Bravo a los abridores, el primero sólo caminó dos entradas con tres permitidas y el segundo sorteó el descontrol (8 bases) en 4.1, pero en el quinto explotó al permitir 6 carreras.

Sin los principales cerradores habilitados para este domingo, los del balcón del oriente cubano no pudieron retener el empuje ofensivo cienfueguero y los cuatro restantes lanzadores recibieron castigo.

Por su parte, Luis Alejandro Serpa el primer relevista local tampoco pudo sostenerse por mucho tiempo, le marcaron 4 en apenas dos capítulos, a su rescate vino el zurdo Islay Sotolongo quién lanzó magistralmente cinco episodios sin carreras y tres ponches, llevándose su segundo punto por juego salvado del certamen. El éxito fue para Luis Alejandro Serpa.

Madero en mano sobresalieron Richel López de 4-2 y par de remolques, Luis Vicente Mateo de 4-2, una anotada y otra empujada, Félix Rodríguez de 5-2, 2 anotadas y una fletada para el home play e Inasay Ramírez de 4-2, una anotada y tres empujadas.

Con este resultado Cienfuegos ascendió al séptimo puesto del campeonato con 35 victorias y 31 derrotas, medio juego por encima de Artemisa que cayó frente a Villa Clara 8×6, mientras Pinar del Río que está a uno y medio de los paquidermos supernoqueó a Camagüey 19×3.

Durante martes y miércoles próximo los del centro sur de la isla chocarán ante Matanzas en la Atenas de Cuba, encuentros de vital importancia para los nuestros en sus aspiraciones de mantenerse dentro de los ocho primeros en la tabla y avanzar a la pos-temporada.