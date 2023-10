Olfides: bronce en pesas para Cienfuegos y Cuba

La medalla de bronce ganada hoy por el pesista cienfueguero Olfides Sáez (89 kg), en el torneo correspondiente a los XIX Juegos Panamericanos, representa un resultado superior para Cuba respecto a lo hecho hace cuatro años en la capital peruana.

Si en Lima 2019 se alcanzó apenas una medalla de plata, en Santiago 2023 la familia de las pesas en Cuba ya celebra el título de Arley Calderón en los 61 kg y el tercer lugar de Sáez en los 89 kg.

Otra vez los ejercicios en el envión definieron la suerte de los cubanos, pues Olfides acabó sexto en el arranque pero se recuperó en ese segundo movimiento.

El primer ejercicio lo dominaron el colombiano Yeison López (177 kg), el venezolano Keydomar Vallenilla (172 kg) y el canadiense Alex Bellemarre (165 kg). Sáez apenas consiguió un movimiento válido con 156 kg en la barra. Después falló dos veces con 161 kg.

En el envión, Vallenilla llegó hasta los 211 “kilos”, por encima de Yeison (205 kg) y Olfides (201 kg).

El cubano trabajó perfecto con 195 y 201 kilogramos, pero falló ante los 205. De todos modos, de lograrlo no habría podido escalar al segundo escaño, pues sus 357 kg distaban bastante de los 383 y 382 con que mandaron, por orden, Vallenilla y López.

«En el arranque me sentía bien, pero sufrí una descoordinación y me las ví feas, como decimos los cubanos. Estuve un poco tenso. Ya después se arregló todo», expresó a JIT apenas concluida la prueba.

«La estrategia fue “irle arriba” al canadiense, pues me había sacado nueve “kilos” en el arranque. Entonces tenía que sacarle 10 kilos en el envión para ganarle. Lo logré y salió el resultado», explicó.

En una competencia de nivel mundial el cubano 🇨🇺🏋️ Olfides Sáez ganó la medalla de bronce 🥉 con biatlón de 357 kg en la división de 89 kg en los presentes Juegos Panamericanos #Santiago2023 🇨🇱 Felicidades campeón 👏👏👏 pic.twitter.com/dwX1sm590i — TodoPorCuba 💯🇨🇺🌹9K (@LipsiLeyva) October 22, 2023

Sobre el intento fallado en el envión, explicó: «ya la medalla era mía, pero pensé en hacerlo por otra “medalla” para mí: hacía años que no le tiraba a esos pesos. Fui decidido, como si no tuviera espacio en el podio, batallé, pero me apuré un poco y no terminé el ejercicio».

Finalmente agradeció a la afición cubana, pues siempre ha confiado en él a pesar de sus altas y bajas.

Tomado de JIT