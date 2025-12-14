🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Salud

Presentan en Cienfuegos alternativa para prevenir el VIH

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)por Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)
Compartir en

La campaña Sigue a tu ritmo para prevenir el VIH fue presentada este sábado en la Sala Guanaroca de la Perla del Sur.

Esta iniciativa es fruto de una alianza entre varias entidades que combaten las infecciones de transmisión sexual (ITS), el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM).

La profilaxis preexposición o PrEP consiste en tomar medicamentos que reducen en más del 90 % la probabilidad de adquirir el VIH mediante relaciones sexuales, y su promoción está dirigida hacia las personas con mayor vulnerabilidad ante el contagio.

Kety Cruz Piloto, especialista en medicina general integral, declaró que los interesados pueden visitar de lunes a viernes la consulta en el Centro Especializado Ambulatorio, donde les realizarán una prueba rápida, si resulta negativa podrán iniciar su tratamiento PrEP y recibir consultas periódicamente.

“Este sistema de prevención incluye a todos los ciudadanos sin importar su preferencia sexual, es accesible para cualquiera que se sienta en riesgo de padecer la enfermedad”, significó.

Como principales propósitos de la campaña aparecen divulgar información detallada de la sobre la PrEP, mostrar evidencias de su efectividad a través de experiencias de los usuarios y eliminar las barreras para acceder a diferentes servicios debido a los estereotipos de género, según Denis Pérez, miembro del equipo de coordinación nacional de Sigue a tu ritmo.

El municipio de Cumanayagua también dispone de personal médico capacitado para aplicar el tratamiento de profilaxis preexposición, y la intención es extenderlo paulatinamente a otros territorios de la provincia.

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)

Estudiante de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu. Colabora con la programación deportiva y espacios informativos de de Radio Ciudad del Mar.

Ver todas las entradas de Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo) →

Puede que también te guste

🎧 Triángulo de la confianza: La ciencia en función de la salud en Cienfuegos

Disminuyen accidentes de tránsito en Cienfuegos 

🎧 Triángulo de la confianza: El verano 2024 en Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *