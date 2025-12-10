Participarán campesinos Cienfuegos en venidera zafra azucarera 

Compartir en

Entregar casi 48 000 toneladas de caña de azúcar a la industria, es el compromiso que tienen campesinos y cooperativistas cienfuegueros en la venidera zafra azucarera, para lo que cuentan con un área de 2 233 hectáreas en producción.

Rolando Regojo Lemus, especialista en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cienfuegos, quien atiende la actividad de zafra, explicó que en esta contienda decrecen los estimados en rendimiento, hectáreas sembradas y entrega, debido a la carencia de fertilizantes e insumos y atrasos en las actividades de preparación y tratamiento a la cepa, fundamentalmente.

Las quince cooperativas que aportarán caña a la zafra en el territorio sureño, ubicadas en casi todos los municipios con excepción de la cabecera provincial y Cumanayagua, tienen previstos rendimientos de solo 21.4 toneladas por hectárea, inferior al de la última contienda.

Aseguró Regojo Lemus, que cortarán cañas 10 pelotones mecanizados, 3 de Aguada de Pasajeros, igual cifra de Rodas, 2 de Palmira, 1 de Cruces y otro de Abreus, los que serán abanderados en la próxima semana para dar inicio al corte por la cooperativa de producción agropecuaria Mártires del Moncada, en Cruces, la que tributará materia prima al central Caracas.

Para el Noticiero Estelar fue un reporte de la periodista Marcia Silva Llano.