“Neurótica Anónima”, un filme cubano hecho a la medida de Mirtha Ibarra

El realizador y actor cubano Jorge Perugorría aseguró este martes que pensó la película Neurótica Anónima como un vestido hecho a la medida para la actriz Mirtha Ibarra, quien lo acompaña desde sus inicios en el cine.

En conferencia de prensa en el marco del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Perugorría dijo que el largometraje surgió a raíz de una idea de Ibarra y de su pasión por el séptimo arte.

“Estoy acompañado por esta gran artista desde que llegué al mundo del cine y con esta película quería “hacer un vestido a su medida”, subrayó el realizador.

La cinta también está inspirada en la obra de Tomás Gutiérrez Alea, Titón, y de Juan Carlos Tabío, a quienes está dedicada, añadió.

Perugorría explicó, además, que la película es un acto de gratitud a todos los que hacen cine y de compromiso con la realidad cubana.

Ibarra no es solo la actriz protagonista, sino también es la guionista de la cinta, que cuenta la historia y las neurosis de una acomodadora de cine que sueña con ser actriz.

En el encuentro con la prensa, la destacada actriz cubana dijo que, después de tener en sus manos el guion, Perugorría se interesó por hacer la película y es él quien la ha convertido en esta “obra maestra”.

“Neurótica Anónima está inspirada en una obra de teatro que hice y fue muy exitosa y por ello, decidí hacer el guion”, contó Ibarra.

La filmación se realizó en unas cinco semanas, en pleno mes de agosto, bajo un sol intenso, recordó la artista, quien aparece en todos los llamados de la cinta.

Por su parte, el productor del largometraje, Santiago García, destacó que la obra habla también de la defensa del cine justo “cuando ese arte está en riesgo”.

Neurótica Anónima compite por el Premio Coral en la sección de largometraje de ficción del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que concluye el próximo sábado.

Tomado de Cubadebate