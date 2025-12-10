Comenzó temporada alta de Turismo en Cienfuegos 

Compartir en

Al aeropuerto Internacional Jaime González, de Cienfuegos, llegó esta tarde el primer vuelo desde Toronto, Canadá en actual la temporada alta de turismo en Cuba.

El territorio está listo para esta etapa, aseguró a Radio Ciudad del Mar Yuri Quevedo Pupo, Delegado del Turismo en Cienfuegos y reiteró la disposición del Complejo hotelero Rancho Luna – Faro Luna, las Villas Yaguanabo, Guajimico, el Hotel La Unión y Pasacaballo para recibir clientes nacionales y foráneos.

Con el arribo de la aerolínea West Jet Airlines, más de 200 turistas agradecieron la bienvenida en la terminal aérea con música cubana a cargo del Conjunto Cumanay, cócteles típicos de esta isla tropical y otras opciones del Grupo extrahotelero Palmares.

El principal emisor de clientes hacia Cienfuegos será Canadá y en esta temporada los viajeros contarán con ofertas en Sancti Spíritus también, como un destino caracterizado por hoteles de ciudad, los litorales costeros y espacios naturales.